SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 13 OCAK 2021

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 13 Ocak 2021…