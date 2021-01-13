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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberleri gün içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken bugün gram altın 442 liradan işlem görüyor. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı ise 400 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 13.1.2021 20:24 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 13 OCAK 2021

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 13 Ocak 2021…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,39

SATIŞ: 429,84

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.953,00

SATIŞ: 2.993,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.949,00

SATIŞ: 2.994,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.844,97

SATIŞ: 2.901,24

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.465,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 721,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 442,54

SATIŞ: 442,62

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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