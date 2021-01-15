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haberi: 15 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen takibi sürmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal için canlı ve güncel rakamlar günün her saati önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım ayı ve sonrasında düşüş eğilimi göstermiş sonrasında ise inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 15.1.2021 17:32 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 15 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara yönelik araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bugün gram altın fiyatı 444 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 400 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 OCAK 2021 CUMA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde sıklıkla sorgulanan konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal bugün yükseliş eğilimi gösterirken çeyrek altın fiyatı ise 721 liradan işlem görmektedir.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,36

SATIŞ: 429,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.953,00

SATIŞ: 2.990,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.828,65

SATIŞ: 2.888,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.442,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 721,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,73

SATIŞ: 443,84

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Altın fiyatları son dakika haberi: 15 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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