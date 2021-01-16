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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde ile ilgili gelişmeleri takip edilmeye devam ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar önem kazanırken alış ve satış fiyatları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün gram altın fiyatı 437 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 396 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.1.2021 17:44 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle en iyi yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen sarı metal Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşamıştı. İnişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı zaman zaman yükseliş yaşarken zaman zaman da düşüşler gözlemleniyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 OCAK 2021

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar günün her saati yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugün çeyrek altın fiyatı 714 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 832 liradan işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 396,36

SATIŞ: 425,69

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.961,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.832,44

SATIŞ: 2.891,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.891,87

SATIŞ: 1.451,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 714,00

SATIŞ: 725,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 437,71

SATIŞ: 437,81

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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