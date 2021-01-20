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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

! Güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında yükseliş içerisinde bulunan altın, geçtiğimiz Kasım ayında zirve rakamlarını görmüştü. Gelen aşı haberleri ile birlikte ise, altında kademeli olarak düşüş başlamıştı. Yeni yılda ise altın fiyatları durgun bir dönem geçiriyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 20 Ocak 2020

Giriş Tarihi: 20.1.2021 14:54 Son Güncelleme: 20.1.2021 14:55 ABONE OL
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika haberleri, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz Kasım ayına kadar zirve rakamlarına görmüş, daha sonra ise sert bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte yatırımını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 20 Ocak 2020

20 OCAK GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 20 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 401,48

SATIŞ: 431,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.961,00

SATIŞ: 2.994,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.941,00

SATIŞ: 2.987,00

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.839,74

SATIŞ: 2.895,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.446,00

SATIŞ: 1.465,00

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 723,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,54

SATIŞ: 443,62

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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