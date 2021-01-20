SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika haberleri, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz Kasım ayına kadar zirve rakamlarına görmüş, daha sonra ise sert bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte yatırımını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 20 Ocak 2020
Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Haberimizden, 20 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 401,48
SATIŞ: 431,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.961,00
SATIŞ: 2.994,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.941,00
SATIŞ: 2.987,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.839,74
SATIŞ: 2.895,90
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.446,00
SATIŞ: 1.465,00
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 723,00
SATIŞ: 732,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 443,54
SATIŞ: 443,62
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