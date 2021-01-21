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21 Ocak gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene pandemi sürecinde rekor fiyatlara ulaşan altının grafiğinde gelen olumlu yöndeki aşı haberleriyle beraber düşüşe geçti. Bu yönde yatırımını gerçekleştiren binlerce vatandaş fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip ediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:08 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 21 Ocak gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı bu süreçte 500 TL'nin de üstüne çıkarak son yılların rekor seviyesine ulaşırken gelen aşı haberleriyle yukarı yönlü grafiğini tersine çevirmişti. Şimdilerde ise altının gram fiyatı 443 TL bandındaki seyrini sürdürüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (21 OCAK 2021)

Tüm dünyada koronavirüs salgını sürecinden etkilenen piyasalarda altın daçok ciddi artışlar yaşamış ve rekor fiyatlara imza atmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla rakamlardaki değişimleri yakından takip ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,42

SATIŞ: 433,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.976,00

SATIŞ: 3.014,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.939,00

SATIŞ: 2.984,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.845,47

SATIŞ: 2.900,57

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,00

SATIŞ: 1.475,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 737,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,38

SATIŞ: 446,43

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Altın fiyatları son dakika 21 Ocak gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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