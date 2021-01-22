Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın, bu süreçte zirve rakamlarını gördü. Sonraki süreçte gelen aşı haberleri ise alttın fiyatları üzerindeki düşüşün ana nedeni oldu. Bu süreçte vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (22 OCAK 2021)

Tüm dünyada koronavirüs salgını sürecinden etkilenen piyasalarda altın daçok ciddi artışlar yaşamış ve rekor fiyatlara imza atmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla rakamlardaki değişimleri yakından takip ediyor.