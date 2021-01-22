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’dan güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak bugün ne kadar?

ile ilgili ’dan gelen bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle rekor fiyatları gören altın, olumlu yöndeki aşı haberleriyle beraber düşüşe geçti. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 Ocak, gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 11:52 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın, bu süreçte zirve rakamlarını gördü. Sonraki süreçte gelen aşı haberleri ise alttın fiyatları üzerindeki düşüşün ana nedeni oldu. Bu süreçte vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (22 OCAK 2021)

Tüm dünyada koronavirüs salgını sürecinden etkilenen piyasalarda altın daçok ciddi artışlar yaşamış ve rekor fiyatlara imza atmıştı. Şimdilerde vatandaşlar bu yöndeki yatırımlarını yönlendirmek amacıyla rakamlardaki değişimleri yakından takip ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,42

SATIŞ: 433,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.976,00

SATIŞ: 3.014,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.939,00

SATIŞ: 2.984,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.845,47

SATIŞ: 2.900,57

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,00

SATIŞ: 1.475,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 737,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,38

SATIŞ: 446,43

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Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak bugün ne kadar?
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