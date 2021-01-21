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'dan güncel ve canlı : Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl sert yükselişler yaşayan altın fiyatları, gelen aşı haberleri ile birlikte sert bir düşüş yaşadı. Bu süreçte yatırımını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 21 Ocak güncel ve canlı altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 07:02 Son Güncelleme: 21.1.2021 07:03 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz Kasım ayına kadar zirve rakamlarına görmüş, daha sonra ise sert bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte yatırımını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 21 Ocak güncel ve canlı altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

21 OCAK GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 21 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,42

SATIŞ: 433,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.976,00

SATIŞ: 3.014,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.939,00

SATIŞ: 2.984,00

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.845,47

SATIŞ: 2.900,57

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.453,00

SATIŞ: 1.475,00

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 737,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,38

SATIŞ: 446,43

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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