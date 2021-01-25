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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika: 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

son dakika: 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Piyasaların ikinci işlem gününde, ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için, Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları oldukça önem taşıyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altına olan ilgi günden güne artarken, altın da yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar, çeyrek ve gram altın fiyatı…

Giriş Tarihi: 26.1.2021 06:26 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri… Altın fiyatları anlık değişimler ve canlı rakamlar, ekonomi gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Ocak ayının sonuna doğru yaklaşırken, altının alış ve satış fiyatlarının kaç TL'den işlem göreceği önemli bir konu durumunda. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ocak 2021 Salı, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaların ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 443 TL, çeyrek altın 721 TL, 22 ayar bilezik 400 TL civarında işlem görüyor. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları haberimizden takip edebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,39

SATIŞ: 429,87

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.933,00

SATIŞ: 2.980,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.463,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.953,00

SATIŞ: 2.990,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.832,97

SATIŞ: 2.889,01

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.463,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 721,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 443,14

SATIŞ: 443,22

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Altın fiyatları son dakika: 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
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