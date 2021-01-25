Altın fiyatları son dakika: 26 Ocak Salı tam, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri… Altın fiyatları anlık değişimler ve canlı rakamlar, ekonomi gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Ocak ayının sonuna doğru yaklaşırken, altının alış ve satış fiyatlarının kaç TL'den işlem göreceği önemli bir konu durumunda. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ocak 2021 Salı, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaların ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 443 TL, çeyrek altın 721 TL, 22 ayar bilezik 400 TL civarında işlem görüyor. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları haberimizden takip edebilirsiniz.