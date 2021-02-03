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Serbest piyasalardan gelişmeleri: 3 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Bugün serbest piyasalardan gelen altın fiyatlarına göre; altının gram fiyatının 422 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 688 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı rekor fiyatlarına veda ederken gelen aşı haberleriyle sürdürdüğü aşağı yönlü grafiğini son günlerde arttırdı ve son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Peki, 3 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 3.2.2021 12:51 Son Güncelleme: 3.2.2021 12:51 ABONE OL
Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 3 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 senesinde bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yaparken geçtiğimiz gün itibarıyla sarı metalin yaşadığı ani düşüş hareketi devam ediyor. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA REKOR DÜŞÜŞ!

Koronavirüs salgını sürecinden etkilenerek bir dönem rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ardından geçtiğimiz düşüş hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bugün geçtiğimiz gün grafiğindeki düşüşünü sürdüren sarı metalin gram fiyatı 422 TL olarak bildirilirken öte yandan Çeyrek 688 TL, Tam ise 2 bin 705 TL'ye kadar geriledi…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 384,27

SATIŞ: 413,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.835,00

SATIŞ: 2.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.818,00

SATIŞ: 2.861,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.720,11

SATIŞ: 2.773,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.384,00

SATIŞ: 1.406,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 692,00

SATIŞ: 704,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 425,51

SATIŞ: 425,78

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Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 3 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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