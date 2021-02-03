Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 3 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 senesinde bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yaparken geçtiğimiz gün itibarıyla sarı metalin yaşadığı ani düşüş hareketi devam ediyor. Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA REKOR DÜŞÜŞ!

Koronavirüs salgını sürecinden etkilenerek bir dönem rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ardından geçtiğimiz düşüş hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bugün geçtiğimiz gün grafiğindeki düşüşünü sürdüren sarı metalin gram fiyatı 422 TL olarak bildirilirken öte yandan Çeyrek 688 TL, Tam ise 2 bin 705 TL'ye kadar geriledi…