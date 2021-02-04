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: sert düşüşe geçti! 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve ne kadar oldu?

ile ilgili gelişmeleri haftanı dördüncü gününde yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Tam bu noktada ’da canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün 412,17 lira, çeyrek ise 672,00 liradan işlem görerek düşüş ivmesini sürdürüyor. Peki ? 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.2.2021 18:06 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Şubat ayında hızlı düşüşe geçen gram altın bugün 411 liradan alıcı buluyor. Özellikle yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce altının alış ve satış rakamlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 ŞUBAT 2021

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip edilirken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 411 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 670 TL'ye kadar düştü. Bir süredir grafiğindeki düşüş hali devam eden yatırım aracının önümüzdeki günlerde seyri de merak ediliyor…

İşte güncel, canlı altın fiyatları ile alış satış detayları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 372,03

SATIŞ: 400,42

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.368,00

SATIŞ: 1.389,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.801,00

SATIŞ: 2.839,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.811,00

SATIŞ: 2.854,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.713,00

SATIŞ: 2.766,74

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.341,00

SATIŞ: 1.361,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 670 ,00

SATIŞ: 682,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 411,05

SATIŞ: 411,16

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Son dakika: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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