Son dakika: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 4 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Şubat ayında hızlı düşüşe geçen gram altın bugün 411 liradan alıcı buluyor. Özellikle yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce altının alış ve satış rakamlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 ŞUBAT 2021

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip edilirken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi geliyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 411 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 670 TL'ye kadar düştü. Bir süredir grafiğindeki düşüş hali devam eden yatırım aracının önümüzdeki günlerde seyri de merak ediliyor…

İşte güncel, canlı altın fiyatları ile alış satış detayları…