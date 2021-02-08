SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 8 Şubat gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son Dakika Haberi… Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir süredir düşüş eğilimi içerisinde bulunan altın, bugünü ufak bir yükseliş ile kapattı. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu ise yatırımcıların gündeminde bir numarada bulunuyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatlarında akşam saatlerini ufak bir yükseliş ile kapattı.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 8 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.