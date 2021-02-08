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: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 8 Şubat gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar?

Haberi… ile ilgili ’dan gelen güncel fiyatlar, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ciddi yükseliş yaşayan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte sert bir düşüş yaşadı. Altın yeni yılda da düşüşünü sürdürürken, altın fiyatları ne kadar sorusu yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatlarında akşam saatlerine doğru ufak bir yükseliş bulunuyor. Gram altın ise şu sıralar 417 lira civarından işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 18:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 8 Şubat gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son Dakika Haberi… Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir süredir düşüş eğilimi içerisinde bulunan altın, bugünü ufak bir yükseliş ile kapattı. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu ise yatırımcıların gündeminde bir numarada bulunuyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatlarında akşam saatlerini ufak bir yükseliş ile kapattı.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 8 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,60

SATIŞ: 407,24

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.364,00

SATIŞ: 1.384,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.680,60

SATIŞ: 2.733,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.829,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.778,00

SATIŞ: 2.820,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.364,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,43

SATIŞ: 418,52

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 682,00

SATIŞ: 694,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: 8 Şubat gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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