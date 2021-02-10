Gıda ürünlerinde 'büyük indirim' yalanı! Tepkilere rağmen durmuyorlar...

İNDİRİME GİDİLMİŞ ALGISI YARATIYOR

Aşırı zam yaptıkları gerekçesiyle tepki çeken marketler, 5 yerine 4 kilogramlık ürünleri öne çıkararak sanki indirime gidilmiş algısı yaratıyor. 1 kilogramlık peynir, kaşar, yoğurdu 900, 800, 700 gramlık paketlerle satışa sunuyorlar. 500 gramlık margarini aynı paketlerde 400 gram olarak rafa koyuyorlar. Gramaj hilesinin en çok yapıldığı ürünlerden biri de çerez ve cipsler. Üç ay öncesine kadar 125 gramı 5 TL'den satılan çekirdekte fiyatı sabit tutan bazı çerez markaları, gramajı ise 85'e düşürmüş durumda. Yine benzer durum cips paketlerinde görülüyor. Ortalama 150 gram olan patates cipsi 115 gramdan satılıyor. Bir diğer hile ise 'L' boy yumurtada. 63-73 gram olması gereken 'L' boy yumurta kutularında 'M' boy olarak geçen ve 50 gramlık yumurtaların olduğunu fotoğraflarla belgeleyen vatandaşlar hilelere öfkeli. Yine çikolata ve bisküvi paketlerinde de hile var. 8 gramlık çikolata 4-5 grama düşürüldü ancak fiyat eskisiyle aynı... Normalde 1 kilogram olarak satılan deterjanlar da aynı fiyattan 900 gramlık ambalaja girdi. 8-10 adetlik bisküviler bile 5-6 adete düştü.