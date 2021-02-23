SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı rakamlar bilgisi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik bugün de devam ederken kimi zaman yükseliş kimi zaman ise düşüş eğilimi göstermesinden dolayı yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Bu bakımdan; ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 ŞUBAT 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;