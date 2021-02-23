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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| bugün hareketlendi! 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 371 liradan işlem görüyor. Öte yandan ata altın 2 bin 745 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 339 liradan işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 23.2.2021 18:28 Son Güncelleme: 23.2.2021 18:31 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı rakamlar bilgisi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik bugün de devam ederken kimi zaman yükseliş kimi zaman ise düşüş eğilimi göstermesinden dolayı yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Bu bakımdan; ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 ŞUBAT 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,76

SATIŞ: 400,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.744,00

SATIŞ: 2.807,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.731,00

SATIŞ: 2.772,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.636,61

SATIŞ: 2.687,74

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.339,00

SATIŞ: 1.385,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 670,00

SATIŞ: 688,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 410,49

SATIŞ: 410,59

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 23 Şubat 2021 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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