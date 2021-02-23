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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 23 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? Bugün 23 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili haberleri takip edilmeye başlandı. Hem sabah saatlerinde hem gün içerisinde sıklıkla sorgulanan canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı’dan gelen rakamlara göre anlık genel bir yükseliş hakim. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle sarı metalin alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik baz alındığında; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 372 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 708 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 23.2.2021 08:41 Son Güncelleme: 23.2.2021 12:28 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 23 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı 410 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 340 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Bugün altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,00

SATIŞ: 399,35

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.741,00

SATIŞ: 2.791,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.610,98

SATIŞ: 2.664,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.337,00

SATIŞ: 1.373,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 669,00

SATIŞ: 685,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,60

SATIŞ: 409,69

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 23 Şubat 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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