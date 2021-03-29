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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 29.3.2021 13:05

son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

, her hafta olduğu gibi bu haftanın ilk işlem gününde de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hediye ya da yatırım amaçlı altın alış satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor.  ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da haretkli seyrine devam ediyor. Bankalar ve Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart fiyatları ve güncel grafikler...

haftanın ilk işlem gününde altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında, piyasanın kalbinin attığı 'dan güncel ve fiyatları günün ilk yarısını kapatırken, haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu anda 450 lira civarından işlem görüyor. Gram altının yanı sıra, "çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu" sorusunun yanıtı da yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

29 MART ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının sonlarında hangi seviyede seyrettiği önemli bir konu olarak öne çıkıyor. İşte 29 Mart güncel ve canlı altın fiyatları...

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,86

SATIŞ: 434,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.862,78

SATIŞ: 2.919,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.450,00

SATIŞ: 1.484,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.962,00

SATIŞ: 3.043,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 742,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,47

SATIŞ: 450,53

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STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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