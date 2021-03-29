Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı altın fiyatları, her hafta olduğu gibi bu haftanın ilk işlem gününde de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hediye ya da yatırım amaçlı altın alış satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da haretkli seyrine devam ediyor. Bankalar ve Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart canlı altın fiyatları ve güncel grafikler...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında, piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları günün ilk yarısını kapatırken, haftaya yükseliş ile başlayan gram altın şu anda 450 lira civarından işlem görüyor. Gram altının yanı sıra, "çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu" sorusunun yanıtı da yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

29 MART ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının sonlarında hangi seviyede seyrettiği önemli bir konu olarak öne çıkıyor. İşte 29 Mart güncel ve canlı altın fiyatları...