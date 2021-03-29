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Giriş Tarihi: 29.3.2021 14:50 Son Güncelleme: 29.3.2021 14:56

'den ayına özel kampanya!

AA
THY'den Ramazan ayına özel kampanya!

(), yurt içi uçuşlarda 179,99 liradan başlayan fiyat imkanı sunulan ayına özel kampanya başlatıldığını duyurdu.

THY, yurt içi uçuşlarda 179,99 liradan başlayan fiyat imkanı sunulan Ramazan ayına özel kampanya başlatıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, bugün başlayan kampanyada 5 Mayıs'a kadar alınacak biletlerle 13 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "5 Mayıs'a kadar biletinizi oluşturun, THY'nin ramazana özel bilet fırsatlarını kaçırmayın. Hem yurt içinde gerçekleştireceğiniz tek yön uçuşlarda 179,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan faydalanın hem de ayrıcalıklı hizmetlerimiz ve yüksek hijyen standartlarımız ile güvenle uçun." ifadelerine yer verildi.

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THY'den Ramazan ayına özel kampanya!
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