THY Avrupa’da liderliğini sürdürüyor

TÜRK Hava Yolları (THY), 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Üçüncü sırada 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, dördüncü sırasında 273 uçuşla Lufthansa, beşinci sırasında 272 uçuşla Wideroe yer aldı. Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi. THY nisan ayı uçuş planını da güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 226 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "21 Mart 2020 - 31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz."