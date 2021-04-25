Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi! Yüksek emekli maaşı almak için...

Son dakika haberi... Çalışanlar en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. Yüksek maaş için; çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.