Otomobil satışı nisan ayında % 121 arttı





LİDERLİK YARIŞI SÜRÜYOR

Nisanda otomobil pazarının lideri 6 bin 250 adetle Renault oldu. Fiat 5 bin 920 adetle ikinci, VW 5 bin 759'le üçüncü, Toyota 3 bin 600'le dördüncü, Hyundai 2 bin 880 adetle beşinci sırada yer aldı. ODD verilerine göre nisanda hafif ticari araç pazarında en çok satan marka 4 bin 67 adetle Ford oldu. Fiat 2 bin 796 adet, VW ise bin 366 adet satış gerçekleştirdi.