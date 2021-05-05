THY’den devlere kârlılık dersi

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkisiyle kendi ölçeğindeki küresel rakiplerinin zarar ettiği bu yılın ilk çeyreğinde, kâr açıklamayı başardı. THY, yılın ilk üç ayını, piyasa beklentilerinin aksine 61 milyon dolar (438 milyon TL) net kârla tamamladı. Bu yılın ilk üç ayında Lufthansa 1 milyar euro, Swiss Air 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.