BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor





50 MİLYARLIK POTANSİYEL

Ekonomi reform paketi kapsamında emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor.

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