Borsa İstanbul'da tarihi rekor! Halka arzlarda 4 ayda 35 yılın rekoru kırıldı





Hisse senetlerini halka arz ederek 7.5 milyar lira finansman sağlayan şirketler, eğer bu kaynağı banka kredisi ile temin etme yoluna gitseydi, 1 yılda yaklaşık 1.5 milyar liralık faiz yükü ile karşı karşıya kalacaktı. Analistler bu yıl 40'a yakın şirketin 25 milyar liranın üzerinde bir halka arz gerçekleştirmesini bekliyor.