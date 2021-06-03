İhracatta rekor! 200 milyar dolara yaklaştı





İsmail Gülle, TL ile dış ticaretin desteklenmesinin devam etmesi gerektiğini belirtirken, yılın ilk beş ayı sonundaki ihracata euro/dolar paritesindeki euro lehine yükselişin olumlu etki ettiğini, bunun 695 milyon dolarlık katkı yaptığını vurguladı. Gülle, bu parite seviyelerinin devamını beklediklerini de ekledi.