Orta Amerika'ya yayılıyor! İki Osmanlı torunu Bitcoin’i resmi para birimi yapıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele dün itibarıyla ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanına resmi para birimi olarak Bitcoin'i koydu.
ABD ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) baskısına rağmen kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçen El Salvador'da yasa tasarısı 62 'evet' oyuyla kabul edildi.
SEÇİM VAADİYDİ
Oylama öncesinde Bukele, Bitcoin'in resmi ödeme aracı olmasının ülkeye yatırım, turist, yenilik ve ekonomik kalkınma kazandıracağını söyledi.
Bukele'nin müttefiklerinden olan GANA Başkan Yardımcısı Romeo Auerbach da, "Bu yasayla El Salvador dünyanın radarına girecek. Yabancı yatırımlar için daha cazip bir merkez olacağız" ifadelerini kullandı.
Seçimlerden önce Bukele kripto paraların resmi para birimi olacağını vaad etmişti. Bu vaadi yerine getirdiğini söyleyen Bukele, aynı zamanda El Salvador'a yurtdışında yaşayan vatandaşlarından ciddi miktarda para transferi olduğunu belirterek kripto para ile bu transferlerin hem daha kolay hem de daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.
ORTA AMERİKA'YA YAYILIYOR
El Salvador'un Bitcoin açıklamasının ardından Meksika Meclis Üyesi Eduardo Murat Hinojosa, meclise Bitcoin'in yasal olarak kabulü için öneride bulunacağını açıkladı.
Alejandro Murat Hinojosa, Hinojosa, kripto para birimine desteğini göstermek adına, Twitter profil fotoğrafına "lazer gözlerini" ekledi. El Salvador'un ardından Paraguay, Panama, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya'dan da birçok politikacı Bitcoin konusunda sosyal medya mesajları attı.