Orta Amerika'ya yayılıyor! İki Osmanlı torunu Bitcoin’i resmi para birimi yapıyor

Seçimlerden önce Bukele kripto paraların resmi para birimi olacağını vaad etmişti. Bu vaadi yerine getirdiğini söyleyen Bukele, aynı zamanda El Salvador'a yurtdışında yaşayan vatandaşlarından ciddi miktarda para transferi olduğunu belirterek kripto para ile bu transferlerin hem daha kolay hem de daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.