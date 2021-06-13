Başkan Erdoğan “Bu tırmanışı da devam ettireceğiz" diyerek duyurdu! İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervi

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
"İNŞALLAH BU TIRMANIŞ ŞİMDİ YENİDEN BAŞLIYOR"
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerinin durumunun sorulması üzerine ise döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı.
Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu, 46 milyar Türk lirası, Çin olarak da 35 milyar yuana karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk.
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Tabii bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazı, malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira 100 milyar dolarla inşallah şimdi Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalar