Başkan Erdoğan “Bu tırmanışı da devam ettireceğiz" diyerek duyurdu! İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervi

Tabii bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazı, malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira 100 milyar dolarla inşallah şimdi Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalar