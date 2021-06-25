YELLEN'İN MAYIS BAŞINDAKİ O AÇIKLAMASI SİNYAL NİTELİĞİ TAŞIYORDU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in Mayıs ve Haziran toplantısı öncesinde hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmiş, bu durum piyasalarda sert satışları beraberinde getirmişti. Yellen, daha sonrasında ise, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirerek, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" diyerek piyasaların ateşini almıştı.

Ancak Yellen'in bu açıklamasının bir öngörü veya rastgele bir söylem olmadığı görülmüş, açıklamadan 1.5 ay sonra Fed, parasal sıkılaşma yönünde faiz beklentilerini 2024 yılından 2023'e çekmiş ve 'Tapering süreci' için 2021 yılı bitmeden bir varlık alımı azaltımı için beklentileri kuvvetlendirmişti.