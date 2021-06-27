Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A hizmet vermeye başlıyor

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİZMET VERECEK

Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu.

Son dakika! Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı | Video

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuk yaklaşık 4 ay sürmüştü.