SABAH’ın haberi ses getirdi: Fırsatçılara geçit yok





Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suiistimal cezasız kalmayacak ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız İl Ticaret Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."