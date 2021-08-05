Video Yaşam Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri...

Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri...

Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri...
05.08.2021 | 08:43

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Son dakika haberleri... Termik santraldeki yangın söndürüldü mü? Muğla Milas'taki orman yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nde son durum ne? Canlı yayınla Kemerköy Termik Santrali ve çevresindeki orman yangınlarında son durum...

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