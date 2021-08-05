Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri...
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Son dakika haberleri... Termik santraldeki yangın söndürüldü mü? Muğla Milas'taki orman yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nde son durum ne? Canlı yayınla Kemerköy Termik Santrali ve çevresindeki orman yangınlarında son durum...