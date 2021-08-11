Son dakika: Ekonomide hızlı toparlanma! Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 660 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



