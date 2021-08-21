SON DAKİKA: Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor

YENİ ZAM TEKLİFİ HÜKÜMET TARAFINDAN SUNULACAK

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.