Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonuyla beraber sarı metalin izleyeceği yol yatırımcılar tarafından "28 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. Peki, 28 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatlar...