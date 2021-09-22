Selçuk Bayraktar'dan uçan araba CEZERİ mesajı: "Bugünden hazırlanıyoruz" diyerek duyurdu

UÇAN ARABALAR

Bayraktar, robot insansız hava araçları geliştirdiklerine dikkat çekerek, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Şu anda otomotivde seri imalat hattında bugüne kadar yaşanan en büyük devrim elektrikli arabaların bugün TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktığımızda, dünyada birçok girişimin bu alanda çalıştığını görüyoruz; akıllı uçan arabalar olduğunu görüyoruz. Hatta büyük, dev firmalarda bu alanda çalışıyor. Bildiğim kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 sene önce başladık. Cezeri dediğimiz insansız hava aracını yani bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her yönüyle çok karmaşık, otonomik problemlerinin ve bunun yanında kurumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform" ifadelerini kullandı.