Yerli otomobil TOGG’un direksiyonuna geçen Aziz Sancar’ın soruları dikkat çekti





AZİZ SANCAR: TOGG'DA BÜTÜN AKILLI MODERN SİSTEMLER VAR MI?

Prof. Dr. Sancar'ın TOGG'da bütün akıllı, modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusuna ilişkin yetkililer tarafından, "En modern en gelişmiş radar teknolojileri kamera teknolojileri kullanılıyor aracımızda. Bu otonom sürüş için sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" yanıtı verildi.

Aziz Sancar, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti