2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret hesabı

PANDEMİ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Yani işverene bu rakamdan daha az maaş veremezsin deniliyor. Ancak çoğunlukla 'bunu vereceksin' anlaşıldığı için ya da benim gizli işsizlik diye tabir ettiğim maaşı asgari ücretten gösterip kalanını elden verme uygulandığı için çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyormuş gibi kayıtlara geçiyor.