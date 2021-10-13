SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz ve döviz bürosu açıklaması

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı basın açıklaması ile 2018-32/45 Sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikliğin, döviz piyasalarına herhangi bir müdahalenin içermediğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür.
'KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"
12.10.2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL'yi aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3.000 ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir.
'YAPILAN DEĞİŞİKLİK DÖVİZ PİYASALARINA MÜDAHALE İÇERMİYOR'
Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedefenmiştir. Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir.
Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. "