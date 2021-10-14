SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Bu tarihlere dikkat: Altın için yeni rota belli olacak

538-540 TL SEVİYESİ GRAM ALTIN İÇİN DOĞAL DİRENÇ OLDU

Hem ons hem de dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 2020 yılında 540 lira seviyesi ile tarihi zirvesini yapmış, 2021 yılında ise 538 lira ile tarihi zirvesine yakınsamıştı. 538-540 lira aralığı gram altın için doğal direnç konumuna geçti. Bununla beraber analistlerin birçoğu bu aralığın geçilmesiyle beraber gram tarafında yükselişin hızlanabileceği anlamı taşıyor.