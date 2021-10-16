SON DAKİKA | Altın sert yükseldi! Altın fiyatları için yeni rota belli olacak: Bu tarihlere dikkat!

Son dakika haberi...Altın fiyatları için kritik olacak enflasyon verisi ABD'de açıklandı. Bununla beraber ons altın 1796 dolar seviyesini görürken, hem ons hem de dolar kurundaki dalgalanmalardan destek bulan destek gram altın fiyatları 531 lirayı görerek 2021 yılında gün bazlı en yüksek ikinci seviyesini gördü.
DİPTEN GRAM ALTIN ALAN YÜZDE 35 KAZANDI
Gram altın, 19 Şubat 2021'de 4 gördüğü 394 TL dip seviyesinin ardından yönünü yukarı kırarak yükseliş trendine girdi. 531 lira seviyesi dikkate alındığında gram altına yatırım yapanlar yaklaşık 135 lira ile yüzde 35'e yakın kazanç sağladı.
Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle desteklenen ons altın, Fed'in artan enflasyon karşısında sıkılaşma adımlarını atmaya başlayacağı beklentisiyle de baskılandı. Bir yerden destek alan ons, diğer taraftan baskı yiyince sıkışık bant hareketi kaçınılmaz oldu. Ons altın, zamanının büyük çoğunluğunu 1720-1820 dolar bandında geçiriyor. Son olarak açıklanan ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle ons, 1800 dolar bandına dayandı.
YURT İÇİ PİYASALARDA GELECEK HAFTA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı Para Piyasası Kuru (PPK) toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı piyasalar için belirleyici olacak.
ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! PİYASALAR KASIM AYINA HAREKETLİ GİREBİLİR
Dünyada uyguladığı para politikalarıyla diğer merkez bankalarına öncülük eden doların patronu ABD Merkez Bankası (Fed) 2-3 Kasım tarihlerinde toplanacak. 3 Kasım gecesi saat 21:00'de Fed'in faiz kararı, faiz karar metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların radarına girecek.
Fed'in açıklamalarıyla beraber altın fiyatları (ONS) eş zamanlı takip edilecek. Altının verdiği tepkiler diğer yatırım araçları için de belirleyici olacak.
FED NE KARAR VERECEK?
Fed'in yaptığı önceki açıklamalar dikkate alındığında makro verilerde güçlü toparlanma görüldüğü ve beklentiler gerçekleştirdiği takdirde 2021 yılı bitmeden varlık alımlarının azaltılmaya başlayacağı beklentisi oluştu. Varlık alımlarının azaltılması demek burada, Covid-19 sürecinde uygulanan ultra gevşek para politikalarından artık dönüşün başladığını işaret edecek.
Fed karar alırken 2 veriyi dikkat alacak:
ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİYİ AŞTI ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI
ABD`de enflasyon Eylül ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e çıktı. Enflasyon verisi sonrası ons altın fiyatları yönünü yukarı kırarak 1800 dolar psikolojik direncine dayandı.
Enflasyon verisinde yukarı yönlü seyir ve beklenti altın fiyatları için destekleyici unsur olarak dikkat çekiyor. Burada kritik nokta yüksek enflasyon karşısında Fed'den erken veya hızlı bir sıkılaştırma hamlesi gelir mi sorusu. Bu senaryo gerçekleşir veya beklentisi oluşursa altın fiyatları yeniden baskılanabilir.
TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN OLDUKÇA ALTINDA GELDİ
ABD`de Eylül ayında tarım dışı istihdam 194 bin düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin çok altında kaldı. Beklenti 488 bin düzeyinde olacağı yönündeydi. İstihdam verisinin sürekli düşük gelmesi, ekonominin hala likiditeye ihtiyacı olduğu anlamı taşıyor. Bu durum Fed'in piyasaları yüksek tondan fonlamaya devam edeceği algısı yarattığından ons altın için düşüşleri sınırlamıştı.
VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI KONUSUNDA FED'İN ELİ ZAYIFLADI: ERTELEYECEK Mİ?
Son açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Kasım ayında başlaması muhtemel Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecini bir miktar erteleyeceği algısı yaratması ve bu durumun beklentileri aşan enflasyonla birleşmesi durumu altın fiyatları için olumlu oldu.
538-540 TL SEVİYESİ GRAM ALTIN İÇİN DOĞAL DİRENÇ OLDU
Hem ons hem de dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 2020 yılında 540 lira seviyesi ile tarihi zirvesini yapmış, 2021 yılında ise 538 lira ile tarihi zirvesine yakınsamıştı. 538-540 lira aralığı gram altın için doğal direnç konumuna geçti. Bununla beraber analistlerin birçoğu bu aralığın geçilmesiyle beraber gram tarafında yükselişin hızlanabileceği anlamı taşıyor.
ONS ALTIN İÇİN ÖNEMLİ DESTEK SEVİYELERİ
Ons altın fiyatları için aşağıda takip edilecek seviyeler 1745- 1720-1680-1650 dolar bandı olacakken, yukarı da ilk olarak izlenecek seviye 1792-1835-1880-1900 seviyeleri olacak.
Analistler 1650 dolar seviyesinin altında yeni dip arayışlarının gündeme gelebileceğinin altını çizerken, 1900 dolar seviyesinin aşılması ve sonrasında 1960 dolar düzeyinin yukarı yönlü kırılması durumunda yeni tarihi zirvelerin konuşulabileceğini yorumladı.
Ons altın 2020 yılında 2075 dolar seviyesini görerek tarihi rekorunu kırmıştı.
CANLI ALTIN FİYATLARI! GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
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