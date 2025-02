Araç satışında sigorta çıkmazı

İkinci el araç piyasasında sigorta karmaşası yaşanıyor. Araç sahibinin aracını galeriye satışından 15 gün sonra sigortasının sona ermesi nedeniyle 5 Aralık 2024'te yeni düzenlemeye gidildi. Yürürlüğe giren düzenlemeyle, noterlerlerde yapılması zorunlu olan ikinci el araç satışından önce sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmesine, yurt genelinde faaliyet gösteren binlerce oto galerici tepki gösterdi. Yeni düzenlemede noter sistemi, trafik sigortası yapmayan galericilerin satışına onay vermediği için, iki aylık sigorta yaptırmak zorunluluğu var.

FİYATLARA DA YANSIYACAK

Düzenlemenin binek araçlarda 15-20 bin, ticarlerde ise 40-100 bin lira arasında fiyat artışı yaratması bekleniyor. Söz konusu durumun zaten düşük seyreden ikinci el piyasasını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Fiyatlara yansıtılacak maliyetlerin alıcıların cebindendaha fazla para çıkmasına neden olması da kaçınılmaz olacak. Konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, yetki belgesine sahip esnaflar için bir aya kadar sigorta yaptırma yetkisi tanındığını söyledi. Kayatuzu, "Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkı, 1 Şubat'a ertelenmişti. Bu sürede sigorta yaptırmak isteyen esnaf yüksek tutarlı poliçelerle karşı karşıya kaldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK), kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz" dedi. Önceki yıllarda böyle bir zorunluluk olmadığını dile getiren Kayatuzu, şunları anlattı: "İstediğimiz zaman sigortanızı kesebiliyordunuz. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Anayasa Mahkemesi'nin başka bir konudan dolayı vermiş olduğu karar üzerine araç satışlarında, alıcının aracı aldığı esnada direkt sigorta yaptırılması zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla araç, alıcının üzerinde olmadan sigortası kesiliyor. Bu durum, galericiler adına ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Çünkü biz bu araçları satana kadar park yerlerinde, showroom sahalarımızda bekletiyoruz. 5 Aralık 2024'e kadar aracın, satıcı tarafından sigortalı olması şarttı. Yani aracın sigortası yoksa araç devri yapılamıyordu. Bir galerinin park yerinde 20 araç olduğunu düşündüğünüzde, ortalama 20 bin TL'den sigortalanması durumunda 400 bin TL'lik bir bütçe gerekiyor. Bu durum bizim için ekstra bir maliyet yaratırken, ikinci el araçların satış fiyatlarına da yansıyacağı için vatandaşı da olumsuz etkileyecek."

SEDDK UYGULAMADI

Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması da yaparak yetkililerine seslendiklerini belirten Kayatuzu, "Devlet yetkililerimiz de harekete geçerek yetki belgesine sahip esnaflarımız için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanımıştı. Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenilen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkının, 1 Şubat'ta başlayacağı ifade ediliyordu. Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. SEDDK yetkililerinden devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz" dedi.

SIRTIMIZDAN PARA KAZANIYOR

İKİNCİ el araç satışı yapan esnaf Selim Kalebaşı, "30-35 yıllık esnafım, araç alım-satımı yapıyorum. Parkımda yatan araca sigorta yaptırıyorum. Araç başı 15-20 bin lira ödüyorum. Sigortacı benim sırtımdan para kazanıyor. 10 tane aracınız olduğunu düşünün. Galericiler olarak bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi. Her aldıkları araca sigorta yaptırdıklarını yüklü tutarlar ödediklerini söyleyen Harun Göktaş ise "Sigorta olmazsa araçların satışını yapamıyoruz, mecburen biz de araç başına sigorta kestiriyoruz. Bu durumdan mağduruz. Yetki belgesi olan galericiler için çok abes bir ödeme sistemi yapılmış. Piyasa zaten durgun, her araca sigorta kestirmek bizi maliyet olarak zorluyor" şeklinde konuştu. Zengin Otomotiv Sahibi Hasan Zengin de "İlk çıkan kanunda sigortada bir yıl zorunluluğu gelmişti. Buna itiraz ettik. 2 aya düşürdüler. 2 aylık sigorta yaptırmak zorunda kaldık. Çünkü aksi durumda noterde işlem yapılmıyor. Yani her araca sigorta ortalama 15-20 bin maliyet demek. Bu ticari araçlarda daha yüksek. 40 bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkıyor. Biz bu maliyeti fiyatlaranıza yansıtmak zorundayız aksi durumda iş dönmez. Yani sadece sigorta maliyetinden dolayı ikinci el araçlarda fiyat artışı görülebilir" dedi