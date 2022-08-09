Bakan Nebati’den IMF’den borç iddialarına sert yanıt: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da çarpıtıyorsunuz

Nebati, bu kapsamda geçen yıl, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika'ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlandığını ifade ederek, Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiğini belirtti.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığına ya da program ilişkisine girilmediğine dikkati çeken Nebati, "Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021'de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.





Bakan Nebati'den ''Türkiye IMF'den borç aldı'' iddiasına yanıt | Video