ENAG’ın enflasyon verileri muhalif ekonomistleri bile şaşırttı: Bilimsel temeli yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %80,21, AYLIK %1,46 OLDU



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 181 OLARAK AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı rakamları çarpıtan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı.

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"KİMSE KENDİNİ İNANDIRMAYA KALKMASIN"

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan muhalif ekonomist Mustafa Sönmez ENAG'ın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Sönmez şu şu ifadeleri kullandı: "ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık. 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok. Zaten ENAG'ı biraz araştırdığınızda altında hiçbir bilimsel hesaplama çıkmıyor. Onun için yani 101 puan fark olmaz. 101 puanlık yalan söylenmez. Buna kimse kendini inandırmaya kalkmasın"

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