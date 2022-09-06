ENAG'ın enflasyon verileri muhalif ekonomistleri bile şaşırttı: "Bilimsel temeli yok" | Video

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından bir enflasyon açıklaması da ENAG'tan geldi. ENAG ensflasyonu yüzde 181 açıklayınca muhalif ekonomistler bile rahatsız oldu. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan muhalif ekonomist Mustafa Sönmez, “ENAG’ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi.