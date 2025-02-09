Faiz düşüşü hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), aralık ve ocak aylarındaki faiz indirimlerinin piyasaya etkisi hissedilmeye başladı. Mevduat ve kredide faiz düşüşü hızlanırken, özellikle konut piyasasında, hükümetin başlatmayı planladığı sosyal konut hamlesine ilişkin beklentilerle, kredi faiz oranı 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İHTİYAÇTA SERT DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasının ilk etkisi ihtiyaç kredilerinde görüldü. 6 Aralık'ta yüzde 69.77, 24 Ocak'ta yüzde 67.09 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, 31 Ocak'ta yüzde 63.84 ile 8 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kredili mevduat hesapları (KMH) dahil ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 71.39 ile 22 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Tüketici kredisinde genel faiz oranı ise yüzde 61.01 ile 1 Mart 2024'ten bu yana, KMH dahil tüketici kredisi faiz oranı ise yüzde 70.05 ile 22 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

REEL SEKTÖRE NEFES

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle son dönemde işletme sermayesi ihtiyacını karşılamakta zorlanan reel sektör, faiz düşüşü ile kısmen de olsa rahatlamaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre 6 Aralık'ta yüzde 61.25 olan ticari kredi faiz oranı, 31 Ocak'ta yüzde 57.95 ile 8 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. KMH hariç ticari kredi faiz oranı ise yüzde 56.06'dan 51.63'e gerileyerek 22 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

GÖZLER KONUTTA

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde de faiz oranı yüzde 40.23 ile 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Konut piyasasında gözler, dar gelirli vatandaşlar için gerçekleştirilecek sosyal konut seferberliğine çevrildi. Toplu Konut idaresi (TOKİ) geçen hafta 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belge talep etti. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımı planlanıyor. Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretilecek. Ayrıca şehit yakınları ile gazilere de ayrıcalık tanınacak.

KAMPANYA GELİYOR

Şu anda bankaların konut kredisinde uyguladığı en düşük aylık faiz oranı yüzde 2.79 seviyesinde bulunuyor. Bu faiz oranı ile çekilecek 10 yıl vadeli 500 bin TL tutarlı kredide, aylık ödeme 14 bin 483 TL, toplam ödeme ise 1 milyon 750 bin TL seviyesinde. Önümüzdeki dönemde büyük bir satış kampanyasına başlanması bekleniyor. Bu kampanyada faiz oranının yüzde 0.69- 0.99 arasında olması, peşinat alınmaması ve 12, 24 ve 36'ıncı aylarda ara ödeme gerçekleştirilmesi planlanıyor.



MEVDUATTA DA DÜŞÜŞ VAR

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, mevduat piyasasına daha hızlı yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre mevduatın ortalama faizi 31 Ocak'ta yüzde 50.61 ile 15 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Vatandaşın en fazla ilgi duyduğu 3 ay vadeli mevduatın faizi yüzde 52.49 ile 23 Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye, 1 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 50.68 ile 22 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.