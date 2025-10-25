İndirimden önceki fiyatı yazacak

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi düzenlemesi sonrasında esnafların sürece uyumu için yapılması gereken iyileştirmeleri detaylarıyla anlattı. Buna göre, ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılacak ve bu iki fiyat da etiketlerde belirtilecek. Ayrıca ürün satışında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi ağırlığı önemsiz ambalajların dışındaki kutu, plastik kap veya tetra paketlerde daranın mutlaka düşürülmesi gerektiği de esnafa bildirildi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde 11 Ekim'de yapılan değişiklikle restoran ve kafelerin fiyat etiketlerinin dijital ortamda paylaşılması ve tartılarak satılan ürünlerde daranın düşülmesi gibi bir dizi düzenleme yürürlüğe girmişti. Yönetmelik değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan esnafa yönelik yeni uyarı geldi.

Açıkta ve tüketicinin talebince tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeden satış yapılmasının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amaçlarına aykırı olduğu vurgulanan bakanlık yazısında, bu şekildeki satışlarda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelendiği belirtilerek, uygulamaya açıklık getirildi. Buna göre ürünlerin tartılmasında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan ambalajların ağırlığı dikkate alınacak. Bu kapsamda kutu, plastik kap ve dayanaklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda, daranın düşürülmesi kuralına mutlaka uyulacak.

FİZİKİ LİSTE DURUYOR

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve tüketicilerin fiyat bilgisine daha kolay erişebilmesi için de karekod uygulamasına geçildiği hatırlatılan yazıda, fiyat listelerine masalarda ve işyerinin giriş kapısının önünde de yer verilmesi uygulamasının halen yürürlükte olduğu anımsatıldı. Buna göre, masalarda tercihen karekod uygulaması ile fiyat listelerinin gösterilebilmesine olanak sağlanırken, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunluluğuna da uyulacak.

YETERLİ BARKOD CİHAZI

Gazete, kitap ve dergilerin fiyatının elektronik cihazlarla okunabilmesi düzenlemesine de dikkat çeken bakanlık, bu ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğini, elektronik okuma sisteminin uygulamada yaşanan zorluklara karşı getirildiğini bildirdi. Bakanlık, kitap ve dergi fiyatlarını dijital şekilde okuyan cihazların çalışır durumda, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada ve yeterli sayıda bulundurulmasını istedi.

İNDİRİM UYARISI

Bakanlığın bir diğer ikazı da indirimli ürünler konusunda oldu. Yönetmelik değişikliği öncesinde de yürürlükte bulunan, indirimden önceki ve sonraki fiyatın gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğini vurgulayan bakanlık, indirimli fiyatın tespitinde, indirimden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiğini bildirdi. Bakanlık, belirtilen düzenlemelere uymayan işletmelere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ceza uygulanacağını kaydetti.