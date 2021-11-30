Kalyon Enerji’den dev anlaşma! Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman

CENGİZ 3 RÜZGAR SANTRALİNİ DEVREYE ALDI

Üç etapta tamamlanacak toplam 28 türbin için yatırımlarına hız veren Cengiz Enerji'nin Çankırı ve Sinop'taki 3 rüzgar enerji santralinin (RES) ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı. Çankırı, Sinop ve Kocaeli'de 2022 yılı sonunda 28 türbinin tamamının devreye alınacağı santraller, toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, "Çankırı'da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop'ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli'de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız" diye konuştu. Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını gösterdiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi: "Cengiz Enerji'nin 4.775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilirde kurulu gücümüz 2.500 megavatı aşmış durumda."

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