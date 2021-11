Kalyon Enerji’den dev anlaşma! Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 812 milyon dolarlık finansman

291 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

GE Energy Financial Services, Kayapınar GES için yürüttüğü proje için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık kredi garantisi aldı

GE Energy Financial Services, Karapınar Güneş enerjisi Santrali (GES) kapsamında yürüttüğü inverter projesi için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık kredi garantisi aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Energy Financial Services, Kalyon Enerji'ye ait ve 1.35 gigavat kapasiteye sahip olacak Karapınar GES'teki projesi için alacağı krediyi, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı (UKEF) aracılığıyla temin edecek.