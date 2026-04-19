Haberler Ekonomi Haberleri Kredi kartı düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 19.04.2026 13:46 Son Güncelleme: 19.04.2026 14:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartlarında limitlerin düşürülmesini öngören uygulamayı şimdilik rafa kaldırdığı iddia edildi. BDDK'nın resmi sosyal medya hesabından iddialara yönelik açıklamalar yapıldı.

Bazı yayınlarda kredi kartı limitlerine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede geri adım atıldığı iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BDDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.

