Kredi kartı düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK’dan açıklama geldi

Bazı yayınlarda kredi kartı limitlerine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede geri adım atıldığı iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BDDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.