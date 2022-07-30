Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan sert gönderme: Hem dolar al hem kredi yok de!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizde liste var. Hem dolar al hem de kredi yok de. Ucuz kredi alıp döviz alamazsınız, bu kaynak üretime gitmeli. 150 milyarlık paket açtık, 2 yıl ödemesiz, yüzde 9 faizli. 35 yıllık bankacıyım böyle finansman görmedim. Kümes hayvancılığı için geliyorlar. Çip için, yüksek teknolojili ürünler için gelin" dedi.

Yüksek maliyet ile krediye erişime zorlanmaktan yakınan sanayiciye tarihi bir ders veren Kavcıoğlu, Eximbank kaynaklarını 30 milyar dolara çıkardıklarını, faizi düşürdüklerini belirtti.