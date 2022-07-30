Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan sert gönderme: Hem dolar al hem kredi yok de!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizde liste var. Hem dolar al hem de kredi yok de. Ucuz kredi alıp döviz alamazsınız, bu kaynak üretime gitmeli. 150 milyarlık paket açtık, 2 yıl ödemesiz, yüzde 9 faizli. 35 yıllık bankacıyım böyle finansman görmedim. Kümes hayvancılığı için geliyorlar. Çip için, yüksek teknolojili ürünler için gelin" dedi.
Yüksek maliyet ile krediye erişime zorlanmaktan yakınan sanayiciye tarihi bir ders veren Kavcıoğlu, Eximbank kaynaklarını 30 milyar dolara çıkardıklarını, faizi düşürdüklerini belirtti.
DÖVİZ HASTALIĞINIZ VAR
Kavcıoğlu, "Yüzde 12 ile 1 yıl vadeli kredi var, kullanın. Kaynak var, faiz düştü, şikâyeti anlamıyorum. Döviz hastalığınız var. Kimse dövizi bozmuyor" dedi.
Yüzde 10-11 ile kaynak varken limitlerin yarısının kullanılmadığını ifade eden Kavcıoğlu, "Finansmanda tarihi dönem yaşanıyor. Bu yılın ilk yarısında 3 kat kredi kullandırıldı. Tam 1 trilyon lira. Biz bu dayağı niye yiyoruz. Hedefli kredinin önünü açtık. 1 trilyonun yarısını kamu bankaları verdi, faizi 15.8. Bu paraları kim aldı? Özellerde daha yüksek. 20-22'nin üstünde kullanmayın" diye konuştu.
55 MİLYAR DOLAR ALDILAR
Eximbank kaynağı hesabındayken dolar alanların olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, "Yarın KKM dönüşü varken bugün kredi kullanmak istiyor. Şirketlerin bankalarda 90 milyar doları, yurtdışında da 20 milyar doları var. 15 milyon doların üstünde kredi kullanan firmalar ucuz kredi ile 10 milyar dolar aldı" dedi.
Firmaların 24 Şubat'tan bu yana 55 milyar dolar aldığının altını çizen Kavcıoğlu, "İSO üyesi 250'den fazla firma var. Para politikamızı değiştirmeyeceğiz. Eximbank kredisi çekip döviz alıyorlar. Bu kanalla son 2-3 yılda 70 milyar dolar alınmış" diye konuştu.