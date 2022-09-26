Millet Bahçelerinde yürüdükçe elektrik üretilecek: Enerji Bakanlığı’ndan çığır açan projeler





BAKAN DÖNMEZ: VERİMLİLİK VE YENİLENEBİLİR ÇÖZÜMLER ÇOK ÖNEMLİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEMSAN'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Özellikle bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde TEMSAN'ın hayata geçirdiği gibi verimlilik ve yenilenebilir çözümler çok önemli. Bu alana yapılan her yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılmış oluyor.