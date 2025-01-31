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Giriş Tarihi: 31.1.2025 09:33 Son Güncelleme: 31.1.2025 09:33

MTV ilk taksit ödenmesi için süre doluyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.

AA
MTV ilk taksit ödenmesi için süre doluyor

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ödeme detayları paylaşıldı. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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MTV ilk taksit ödenmesi için süre doluyor
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