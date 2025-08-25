Öğretmene ödenek yangın personeline tazminat

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin yeni zam oranında sona gelindi. Kamu işvereni ve memur kesimi arasındaki görüşmelerden uzlaşı çıkmayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınmıştı. Hakem Kurulu üçüncü toplantısını dün yaptı. Bugün kurul bir kez daha toplanacak. 27 Ağustos Çarşamba günü sonuna kadar memur zammına ilişkin nihai kararın verilmesi gerekiyor. Kurulun aldığı karar, kesin ve tüm taraflar için bağlayıcı olacak. İki yıl geçerliliğini koruyacak. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıtadan din görevlilerine kadar birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar da karara bağlandı. İşte kazanımlar:

GİYİM YARDIMI: Ulaştırma, enerji ve tarım hizmet kollarında şantiye, atölye, fabrika ve yangın sahalarında görev yapan personele 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı çeki verilecek.

YANGINDA GÖREV ALANA EK ÖDENEK: Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 lira ek ödeme yapılacak.

DİN GÖREVLİSİNE FAZLA MESAİ: Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. Kur'an kursu öğreticilerine haftada üç saate kadar ek ders ücreti verilecek. İmam hatip ve müezzin kayyımların ek ödemeleri 556 lira artırıldı.

AFAD PERSONELİNE İŞ RİSKİ ZAMMI: AFAD taşra teşkilatında görev yapan arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 liraya yükseltildi. DSİ projelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı, yıllık sınır 150 saate çıkarıldı.

MÜZECİLERE EK ÜCRET: Kütüphane, müze, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti 350 saatten 400 saate çıkarıldı. Kazılarda görev yapan personelin fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

ZABITAYA TAZMİNAT: Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehirlerdeki belediye personeline toplu taşıma kartı verilecek, aktarma hakkı da tanındı. Zabıta ve itfaiye personeline ek ödeme sağlanacak.

SAĞLIKÇIYA ARTIŞ: Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması kararlaştırıldı.

ÖĞRETMENLERE HAZIRLIK ÖDENEĞİ: Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 6 bin 436 liraya yükseltildi. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği ise 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenleri için haftada bir saat ek ders ücreti ödenmesi kararı alınırken, kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti verilecek.





HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Hükümet ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. 15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış teklif edilmişti. 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.



MEMURLAR NE İSTEDİ?

Yetkili sendika Memur- Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.



10 YILDA ÜÇ KEZ KURULA GİTTİ

2012'DEN bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden üçü Hakem Kurulu'nda sonuçlandı. 2023 yılında gerçekleşen toplu sözleşmede hükümetin 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 teklifleri için Memur-Sen hakeme gitmiş ve oranlar aynen kabul edilmişti.